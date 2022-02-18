Чому Навальний вирішив залишитися в Німеччині

06:47 25 вересень Київ, Україна

Російський політик Олексій Навальний, якого нещодавно виписали з клініки "Шаріте", поки залишиться в Німеччині, а не повернеться в Росію, як анонсувалося раніше.



Про це заявила прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш.



"Зараз, природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині проходити реабілітацію", - додала вона.



За словами представниці Навального, це, звичайно, питання не кількох днів і навіть не кількох тижнів.



Про подробиці своєї реабілітації та виписки з лікарні він розповів в повідомленні в Instagram.

"Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс", - зазначив Навальний.



