Станом на 7.00 26 серпня в результаті погодних умов знеструмлені 139 населених пунктів в 4 областях

Погіршення погодних умов у вівторок 25 серпня призвело до сумних наслідків. В Україні знеструмлено 139 населених пунктів в чотирьох областях.
Найбільше від стихії постраждали Житомирська та Київська області. Ряд населених пунктів відключені також у Вінницькій і Черкаській областях.
"Станом на 7.00 26 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів в 4 областях, а саме: Житомирська - 68, Київська - 54, Вінницька - 14, Черкаська - 3 ", - йдеться в ранковій зведенні на сайті відомства.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, напередодні Вінницю захлеснув ураган зі зливою. Цілий ряд міських вулиць перетворився в річки, на проїжджу частину повалило дерева.
Також в столиці пройшла сильна злива, який супроводжувався шкальні вітром.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі