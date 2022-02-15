За рішенням суду Медведчук залишається під домашнім арештом

18:12 21 травень Київ, Україна

Суд , розглянувши апеляції прокурорів і захисників, залишив Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 21 травня, за підсумками засідання Київського апеляційного суду.

Прокурори просили взяти під варту Медведчука, відзначаючи, що він може сховатися від слідства і чинити тиск на інших ймовірних невстановлених фігурантів справи. Звинувачення також підкреслювало, що доказів вчинення Медведчуком злочинів досить. Прокурори відзначили, що поки не всі можливі фігуранти встановлені, а значить, є ризик тиску на них Медведчуком.



Суму застави в розмірі 300 мільйонів гривень прокурори пояснили майновим становищем депутата і ймовірною сумою збитків.

Адвокати просили взагалі скасувати запобіжний захід або віддати Медведчука на поруки народних депутатів.

Рішення оголосив головуючий суддя:

"Визначення слідчого судді Печерського районного суду від 13 травня, ... яким обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ... залишити без змін. Апеляційні скарги захисників ... і апеляційну скаргу прокурора ... залишити без задоволення. Ухвала Апеляційного суду оскарженню не підлягає", - повідомив суддя-доповідач.

В задоволенні заяви народних депутатів про взяття Медведчука на поруки суд також відмовив.



Апеляційний суд оголосив тільки резолютивну частину ухвали, повний текст буде оголошено 26 травня.

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Як повідомлялося, народні депутати Медведчук і Тарас Козак (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 11 травня були повідомлені про підозру в зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором.



За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив в попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Луч".



Медведчук 12 травня прибув до Офісу Генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри і заявив, що ховатися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими.



Козак, за даними правоохоронних органів, знаходиться в РФ. У той самий час, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козак оголошений в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.



Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.