Унаслідок негоди, Укрзалізниця затримує низку рейсів. РОЗКЛАД

09:44 02 серпня Київ, Україна

Потяги Укрзалізниці, що прямують із Західної України, через несприятливі погодні умови затримують своє прибуття.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



"Увага! Через погодні умови на Західній Україні (обриви контактної мережі) низка поїздів Укрзалізниці йде із запізненням", - йдеться в повідомленні.



Затримуються такі поїзди:



№244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);

№81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);

№358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);

№25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин).



Крім того, через поломку локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород, затримуються потяги:



№81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).



Також через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин безпересадочний вагон Відень-Київ.