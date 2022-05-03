За новими правилами розмитнення "євроблях" за 1,5 місяці оформили більше ніж 17 тисяч авто

16:53 02 серпня Київ, Україна

З дня набрання чинності законів, які спрощують розмитнення авто "на єврономерах", розмитнені вже понад 17 тисяч "євроблях".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.



Відзначається, що бюджет поповнився більше ніж на 600 млн грн.



Лідерами за кількістю розмитнення авто стали:

Закарпатська митниця - 2797 авто

Київська митниця - 1539 авто

Одеська митниця - 1487 авто

Чернівецька митниця - 1455 авто

Львівська митниця - 804 авто.

У відомстві нагадали, що з 15 червня 2021 року власники авто "на єврономерах" мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів і сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов'язкових платежів.

У Державній митній службі нагадали, що декларування авто "на єврономерах" можна здійснити самостійно через Особистий кабінет.