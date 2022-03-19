На думку ЦВК, місцеві вибори 2020 року - найскладніші в історії України

13:46 25 жовтня Київ, Україна

Сьогодні відбувся брифінг на тему місцевих виборів. Виступаючи перед журналістами, глава Центрвиборчкому Олег Діденко зізнався, що, на його думку, ці місцеві вибори стали одними з найскладніших в історії України. І причиною тому стали кілька обставин.

За його словами, для проведення голосування створили понад 29 тисяч виборчих дільниць. При цьому процес ускладнюється, зокрема, тим, що вибори проходять в умовах пандемії.

"В цілому це одні з найскладніших виборів або найскладніші в історії України, тому що у нас зійшлося кілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що велика частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко.

Нагадаємо, що раніше в Києві і на Дніпропетровщині зафіксували "каруселі" виборців. Два автобуси везли людей голосувати з Дніпропетровської області в столицю, їх затримала поліція.

Також повідомлялося, що в Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці. Виборчі дільниці не були відкриті станом на 10 годину ранку. Причини невідомі. Ділянки знаходяться в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях.