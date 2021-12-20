Пєсков: війська РФ біля кордонів України не несуть загрозу іншим країнам

14:36 01 квітень Київ, Україна

Дмитро Пєсков відповів на хвилювання, які спостерігається в світовому співтоваристві через військову активність Росії на кордоні з Україною.



Відповідаючи на питання, з чим пов'язане перекидання російських військ, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив: "Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози".



За його словами, РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів.



"Ви знаєте, що по периметру рубежів РФ спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і т.д. і т.п. Це все зобов'язує бути напоготові", - заявив Пєсков.



"А що стосується участі російських військ у збройному конфлікті на території України, то російські війська ніколи не брали в ньому участі і не беруть", - додав він.