Пешеходов обяжут носить светоотражающие элементы

В Україні приймуть закон ПДР про відповідальність пішоходів
У своєму інтерв'ю заступник глави МВС Антон Геращенко повідав про майбутні зміни в Правилах дорожнього руху, які повинні допомогти уникнути безглуздих жертв на дорозі. Один з лежачих у Верховній Раді законопроектів
зобов'язує пішоходів мати на своєму одязі світловідбиваючі елементи в темний час доби, щоб позначити себе на дорозі. Він навів приклад Польщі, де світловідбиваючі стрічки роздають безкоштовно, щоб люди носили їх в нічний час доби.
"Цей законопроект я розробляв, будучи депутатом, коли побачив жахливу новину. У 2017 році жінка переходила трасу Київ - Чернігів, вела за руку шестирічної дитини і в колясці везла однорічну дочку. Водій просто не помітив її, тому що вона переходила в недозволеному місці. загинули всі троє, а батько чекав на протилежному боці. Жінка могла перейти в ста метрах, де був освітлений пішохідний перехід, але вирішила скоротити шлях і загинула зі своїми дітьми. а водія судять за те, що його дії призвели до загибелі трьох осіб ", - говір ит заступник міністра.
На його думку, якби на цій жінці і дітях були світловідбиваючі стрічки, вони б всі залишилися живі.
"Тому один із законопроектів вводить відповідальність за знаходження без світловідбивних стрічок за межами населених пунктів в нічний час доби. Ще один законопроект стосується введення відповідальності за те, що водій, зупинивши свою машину для якихось технічних моментів, які не одягає світловідбиваючий жилет. Також є дуже великий закон, яким запроваджуються серйозні заходи відповідальності і уточнюються багато нюансів. Сподіваємося, цей комплект законів в цьому році буде прийнятий ВР ", - додав чиновник.
У своєму інтерв'ю заступник глави МВС Антон Геращенко повідав про майбутні зміни в Правилах дорожнього руху, які повинні допомогти уникнути безглуздих жертв на дорозі. Один з лежачих у Верховній Раді законопроектів
зобов'язує пішоходів мати на своєму одязі світловідбиваючі елементи в темний час доби, щоб позначити себе на дорозі. Він навів приклад Польщі, де світловідбиваючі стрічки роздають безкоштовно, щоб люди носили їх в нічний час доби.
"Цей законопроект я розробляв, будучи депутатом, коли побачив жахливу новину. У 2017 році жінка переходила трасу Київ - Чернігів, вела за руку шестирічної дитини і в колясці везла однорічну дочку. Водій просто не помітив її, тому що вона переходила в недозволеному місці. загинули всі троє, а батько чекав на протилежному боці. Жінка могла перейти в ста метрах, де був освітлений пішохідний перехід, але вирішила скоротити шлях і загинула зі своїми дітьми. а водія судять за те, що його дії призвели до загибелі трьох осіб ", - говір ит заступник міністра.
На його думку, якби на цій жінці і дітях були світловідбиваючі стрічки, вони б всі залишилися живі.
"Тому один із законопроектів вводить відповідальність за знаходження без світловідбивних стрічок за межами населених пунктів в нічний час доби. Ще один законопроект стосується введення відповідальності за те, що водій, зупинивши свою машину для якихось технічних моментів, які не одягає світловідбиваючий жилет. Також є дуже великий закон, яким запроваджуються серйозні заходи відповідальності і уточнюються багато нюансів. Сподіваємося, цей комплект законів в цьому році буде прийнятий ВР ", - додав чиновник.
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