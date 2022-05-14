Першим стартував Нью-Йорк: американській медсестрі зробили перше в світі щеплення від коронавірусу

Сьогодні в Штатах почалася довгоочікувана вакцинація. Перше в світі щеплення від коронавірусу отримала медсестра штату Нью-Йорк Сандра Ліндсі.
Про це повідомляє CNN.
Відзначається, що першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі.
"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.
У свою чергу президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першою вакцинацією.
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