Першим стартував Нью-Йорк: американській медсестрі зробили перше в світі щеплення від коронавірусу

17:24 14 грудня Київ, Україна

Сьогодні в Штатах почалася довгоочікувана вакцинація. Перше в світі щеплення від коронавірусу отримала медсестра штату Нью-Йорк Сандра Ліндсі.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі.

"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.

У свою чергу президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першою вакцинацією.
"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він у Twitter.