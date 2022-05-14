Першим стартував Нью-Йорк: американській медсестрі зробили перше в світі щеплення від коронавірусу

17:24 14 грудня Київ, Україна

Сьогодні в Штатах почалася довгоочікувана вакцинація. Перше в світі щеплення від коронавірусу отримала медсестра штату Нью-Йорк Сандра Ліндсі.



Про це повідомляє CNN.



Відзначається, що першою людиною, яка отримала вакцину в



"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.



У свою чергу президент США Про це повідомляє CNN.Відзначається, що першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі."Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.У свою чергу президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першою вакцинацією.