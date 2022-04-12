Перший після Вірастюка: українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети

12:46 16 листопада Київ, Україна

У штаті Флорида в США пройшли змагання The World's Strongest Man 2020 року, по праву титул найсильнішої людини на планеті дістався українському стронгмену Олексію Новікову.



Другий рядок п'єдесталу посів британець Том Столтмен, а третім став канадець Жан-Франсуа Карон.



Для України це третя перемога нашого представника на цьому турнірі. До цього двічі титул найсильнішої людини планети завойовував Василь Вірастюк в 2004 і 2007 роках.



Під час змагань Новіков зумів підняти на пів метра над землею 537,5 кг.



Спортсмена вже привітав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

24-річний українець Олексій Новіков став наймолодшим атлетом, який завоював титул Найсильнішої людини планети - World Strongest Man 2020! Вітаємо нашого чемпіона!, - написав Разумков в соцмережі Twitter.

24-річний Новіков став наймолодшим атлетом з 1984 року, кому підкорилася перша сходинка п'єдесталу на світовому турнірі.

Хто такий Олексій Новіков?

Новіков має чотири титули найсильнішої людини України з 2016 по 2019 роки.



У 2017 році в ірландському Дубліні він переміг на турнірі Irish Muscle Power, гарантувавши пропуск на змагання Найсильнішої людини світу.



А в 2018 році Олексій здобув перемогу на турнірі Arnold Amateur World Championship, який проходив в Коламбусі, США. А в березні 2020 року на турнірі Arnold Strongman Classic він посів п'яту сходинку.



У червні цього року Новіков встановив світовий рекорд з підняття гантелі на час. Спортсмен став рекордсменом у вправі дамбл: за 1 хвилину і 8 секунд, а це 68 секунд, атлет підняв 100-кілограмову гантелю одинадцять разів.