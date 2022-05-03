Перше олімпійське срібло приніс Україні плавець Михайло Романчук

П'ятиразовий чемпіон Європи, плавець Михайло Романчук, бронзовий призер Олімпіади в Токіо приніс Україні довгоочікуване перше олімпійське срібло. Обігнавши німецького плавця на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Михайло посів друге місце.

Напередодні свого 25-річчя (7 серпня) спортсмен зізнався, що задоволений медалями, хоча і хотів більшого.

"Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з'явився новий швидкий суперник.

Дуже важкі змагання видалися. Незвичайний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і як би складно не було, будемо працювати і рухатися далі... Як мінімум в Париж-2024", - зазначив Романчук.