Перша країна ЄС визнала українські COVID-сертифікати

18:30 10 червень Київ, Україна

Угорщина стала першою країною-членом Євросоюзу, з якою Україна домовилася про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Українці з 11 червня зможуть подорожувати в Угорщину з вітчизняними COVID-сертифікатами, повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сийярто з успішним втіленням нашої домовленості", - заявив Кулеба.

За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.



Свідоцтво про вакцинацію в Україні

У травні МЗС України розпочав активну роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, коли на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.