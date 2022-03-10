Перша країна ЄС визнала українські COVID-сертифікати

Угорщина стала першою країною-членом Євросоюзу, з якою Україна домовилася про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.
Українці з 11 червня зможуть подорожувати в Угорщину з вітчизняними COVID-сертифікатами, повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, Угорщина стала першою країною ЄС, з якою є таке рішення.
Свідоцтво про вакцинацію в Україні
У травні МЗС України розпочав активну роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, коли на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.
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