Перша поставка ковід-вакцини Pfizer від COVAX буде в Україні 14 квітня

Ковід-вакцина виробництва Pfizer в рамках міжнародної програми COVAX прибуде в Україну наступного тижня, закуплена на комерційній основі вакцина почне поставлятися в країну з травня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов уточнив, що в Україні є всі технічні можливості для логістики і зберігання вакцини Pfizer.
Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини від COVID-19.
"Всі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання у 2022 році", - сказав він.
Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини від COVID-19.
"Всі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання у 2022 році", - сказав він.
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