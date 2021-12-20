Перша поставка ковід-вакцини Pfizer від COVAX буде в Україні 14 квітня

06:19 09 квітень Київ, Україна

Ковід-вакцина виробництва Pfizer в рамках міжнародної програми COVAX прибуде в Україну наступного тижня, закуплена на комерційній основі вакцина почне поставлятися в країну з травня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Договір, який підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Всі 10 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки попередньо з цього комерційного контракту ми очікуємо в травні. Поставку Pfizer по COVAX ми очікуємо 14 квітня, згідно з офіційним повідомленням COVAX", - сказав він.

Степанов уточнив, що в Україні є всі технічні можливості для логістики і зберігання вакцини Pfizer.



Він зазначив, що для вакцинації 70% дорослого населення Україні потрібно 48 млн доз вакцини від COVID-19.



"Всі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання у 2022 році", - сказав він.