Перша леді ініціювала створення Ради безбар'єрності

З метою моніторингу реалізації Нацстратегії безбар'єрного простору, Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар'єрності.
Таку ініціативу перша леді озвучила під час робочого обговорення фінального варіанту Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, який буде винесено на розгляд уряду 14 квітня.
На зустрічі глави 11 міністерств представили фінальний варіант Нацстратегії, який незабаром буде запропонований для прийняття урядом. Кожне міністерство, відповідальне за розвиток безбар'єрності в різних сферах, представило конкретні напрямки і програми, які будуть включені в майбутній План дій для виконання Нацстратегії. Робота над її створенням велася міжвідомчою робочою групою з залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, наукових і бізнес-співтовариств протягом двох місяців.
Під час обговорення документа Олена Зеленська високо оцінила напрацювання робочої групи і висловила надію, що його реалізація також буде проходити злагоджено і енергійно.
Вона запропонувала, щоб в таку Раду увійшли представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.
Перша леді звернулася до Кабінету Міністрів з проханням не відкладати і розглянути цю ініціативу 14 квітня, в ході узгодження Стратегії.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання про створення Ради безбар'єрності буде винесено на засідання Кабінету Міністрів.
Глава міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов відзначив, що реалізації Стратегії після її узгодження буде приділено максимальну увагу, оскільки безбар'єрність повинна стати новою суспільною нормою.
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