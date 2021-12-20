Перша леді ініціювала створення Ради безбар'єрності

19:13 12 квітень Київ, Україна

З метою моніторингу реалізації Нацстратегії безбар'єрного простору, Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар'єрності.

Таку ініціативу перша леді озвучила під час робочого обговорення фінального варіанту Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, який буде винесено на розгляд уряду 14 квітня.

На зустрічі глави 11 міністерств представили фінальний варіант Нацстратегії, який незабаром буде запропонований для прийняття урядом. Кожне міністерство, відповідальне за розвиток безбар'єрності в різних сферах, представило конкретні напрямки і програми, які будуть включені в майбутній План дій для виконання Нацстратегії. Робота над її створенням велася міжвідомчою робочою групою з залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, наукових і бізнес-співтовариств протягом двох місяців.



Під час обговорення документа Олена Зеленська високо оцінила напрацювання робочої групи і висловила надію, що його реалізація також буде проходити злагоджено і енергійно.

«Важливо, щоб всі напрацювання були втілені в життя, а не залишилися на папері. Тому я пропоную створити Раду безбар'єрності. Основною метою її створення я бачу моніторинг і контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії», - зазначила Олена Зеленська.

Вона запропонувала, щоб в таку Раду увійшли представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.



Перша леді звернулася до Кабінету Міністрів з проханням не відкладати і розглянути цю ініціативу 14 квітня, в ході узгодження Стратегії.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання про створення Ради безбар'єрності буде винесено на засідання Кабінету Міністрів.

«Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар'єрності дозволить активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар'єрність стосується кожного. Це ознака сучасної і європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні», - підкреслив керівник уряду.

Глава міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов відзначив, що реалізації Стратегії після її узгодження буде приділено максимальну увагу, оскільки безбар'єрність повинна стати новою суспільною нормою.