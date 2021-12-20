Перша леді ініціювала створення Ради безбар'єрності

19:13 12 квітень Київ, Україна

З метою моніторингу реалізації Нацстратегії безбар'єрного простору, Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар'єрності.
 
Таку ініціативу перша леді озвучила під час робочого обговорення фінального варіанту Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, який буде винесено на розгляд уряду 14 квітня.
 
На зустрічі глави 11 міністерств представили фінальний варіант Нацстратегії, який незабаром буде запропонований для прийняття урядом. Кожне міністерство, відповідальне за розвиток безбар'єрності в різних сферах, представило конкретні напрямки і програми, які будуть включені в майбутній План дій для виконання Нацстратегії. Робота над її створенням велася міжвідомчою робочою групою з залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, наукових і бізнес-співтовариств протягом двох місяців.

Під час обговорення документа Олена Зеленська високо оцінила напрацювання робочої групи і висловила надію, що його реалізація також буде проходити злагоджено і енергійно.
«Важливо, щоб всі напрацювання були втілені в життя, а не залишилися на папері. Тому я пропоную створити Раду безбар'єрності. Основною метою її створення я бачу моніторинг і контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії», - зазначила Олена Зеленська.
Вона запропонувала, щоб в таку Раду увійшли представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Перша леді звернулася до Кабінету Міністрів з проханням не відкладати і розглянути цю ініціативу 14 квітня, в ході узгодження Стратегії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання про створення Ради безбар'єрності буде винесено на засідання Кабінету Міністрів.
Елена Зеленская и Денис Шмыгаль
«Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар'єрності дозволить активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар'єрність стосується кожного. Це ознака сучасної і європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні», - підкреслив керівник уряду.
Глава міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов відзначив, що реалізації Стратегії після її узгодження буде приділено максимальну увагу, оскільки безбар'єрність повинна стати новою суспільною нормою.
«Хочу підкреслити, що проєкт Національної стратегії - це тільки початок, попереду нас чекає дуже важливий і змістовний етап - розробка плану завдань і заходів щодо її реалізації. Все це в комплексі забезпечить ефективне впровадження Нацстратегії, а значить - безбар'єрний і комфортний простір стане важливою цінністю і суспільною нормою нашої держави», - зазначив Олексій Чернишов.