Перша леді Олена Зеленська виступила на Українському Жіночому Конгресі

Просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу COVID-19 і посилення їхньої спроможності під час пандемії стало головною темою Четвертого Українського Жіночого Конгресу, який проходив в Києві 25-26 листопада 2020.
Перша леді Олена Зеленська стала одним з головних спікерів конгресу, який об'єднує українських та міжнародних громадських діячів, політиків, державних посадових осіб, експертів і лідерів для встановлення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя.
Перша леді також розповіла про успіхи України як учасниці міжнародного «Партнерства Біарріц», заснованого країнами G7 з метою співпраці у встановленні гендерної рівності. Олена Зеленська ініціювала приєднання України до Партнерства заради миру під час свого виступу на Українському Жіночому Конгресі в кінці минулого року, а у вересні 2020-го наша країна офіційно стала його повноправною учасницею.
У статусі партнера Біарріц Україна взяла на себе зобов'язання посилити роботу в п'яти ключових сферах: розвивати безбар'єрний публічний простір, дружній до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчати дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігати та протидіяти домашньому і гендерно зумовленому насильству; скоротити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків і створити більше можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.
Олена Зеленська наголосила на важливості задекларованих принципів і цілей, підкресливши, що їхня актуальність під час пандемії зросла ще більше, і закликала учасників конгресу продовжувати разом будувати Україну рівних можливостей.
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