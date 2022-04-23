Перша леді Олена Зеленська виступила на Українському Жіночому Конгресі

17:18 26 листопада Київ, Україна

Просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу COVID-19 і посилення їхньої спроможності під час пандемії стало головною темою Четвертого Українського Жіночого Конгресу, який проходив в Києві 25-26 листопада 2020.

Перша леді Олена Зеленська стала одним з головних спікерів конгресу, який об'єднує українських та міжнародних громадських діячів, політиків, державних посадових осіб, експертів і лідерів для встановлення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя.

«Роль жінки в суспільстві і сім'ї у важкі часи посилюється, як і навантаження на неї. Під час карантину ми, жінки, крім своїх професійних обов'язків, виконували і домашню роботу, обсяг якої збільшився. Одночасно встигали допомагати з навчанням дітям, які навчалися дистанційно вдома», - сказала Олена Зеленська в своєму виступі.

«У професійному житті жінкам також доводиться протистояти викликам, причиною яких стала пандемія. Особливо лікарям і медичним працівникам, серед яких в Україні жінок - понад 80 відсотків. Ми не можемо забувати і про педагогів, яким довелося швидко вчитися самим, щоб продовжувати навчати наших дітей. Взагалі, мабуть, немає жодної професійної сфери, на яку не вплинула б пандемія», - зазначила вона.

Перша леді також розповіла про успіхи України як учасниці міжнародного «Партнерства Біарріц», заснованого країнами G7 з метою співпраці у встановленні гендерної рівності. Олена Зеленська ініціювала приєднання України до Партнерства заради миру під час свого виступу на Українському Жіночому Конгресі в кінці минулого року, а у вересні 2020-го наша країна офіційно стала його повноправною учасницею.



У статусі партнера Біарріц Україна взяла на себе зобов'язання посилити роботу в п'яти ключових сферах: розвивати безбар'єрний публічний простір, дружній до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчати дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігати та протидіяти домашньому і гендерно зумовленому насильству; скоротити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків і створити більше можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.



Олена Зеленська наголосила на важливості задекларованих принципів і цілей, підкресливши, що їхня актуальність під час пандемії зросла ще більше, і закликала учасників конгресу продовжувати разом будувати Україну рівних можливостей.