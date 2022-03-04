Переведення годинника в Україні - скасують чи ні?

Руслан Стефанчук запропонував скасувати переведення на зимовий і літній час і подав відповідний законопроєкт у Верховну Раду. Перший заступник голови парламенту України закликає уряд відмовитися від цього процесу на сторінці своїх соціальних мереж.

Зокрема, законопроєктом № 4201 передбачається встановити і закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Стефанчук зазначив, що проєкт закону також направлений на протидію агресії з боку Росії. Адже, за його словами, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлено час держави-агресора.

При цьому він підкреслив, що даний законопроєкт буде сприяти євроінтеграційним прагненням України. «Адже 84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній і зимовий час, що підтримав Європейський парламент».

Додатково до цього, в запропонованому проєкті розглядається питання про повний перехід України на григоріанський календар, за яким, зокрема, Різдво святкується не 7 січня, а 25 грудня.

Слід зазначити, що в Україні традиційно в останню неділю жовтня відбувається перехід на зимовий час. У 2020 році годинник будуть переводити в ніч з 24 на 25 жовтня о 4 годині ранку.

Нагадаємо, що восени 2011 року ВР прийняла рішення про скасування переведення годинника на зимовий час, проте вже через місяць документ був визнаний таким, що втратив силу. Причиною цього стали критичні виступи громадськості.