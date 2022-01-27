Стрілянина в торгово-розважальному центрі в Києві. Є поранений

За інформацією пресслужби міського управління поліції, на Оболонському проспекті Києва трапилася стрілянина в багатолюдному торгово-розважальному центрі. Завдяки щасливому випадку ніхто з відвідувачів, серед яких багато жінок і дітей, не постраждали. Поранення отримав один молодий чоловік.

Попередньо встановлено, що в ТРЦ між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії, і кілька разів вистрілив у свого опонента. 25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню. Зловмисники з місця події зникли.

Зараз на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цієї події буде дана правова кваліфікація.