Переговори ТКГ: пожежі на Луганщині будуть гасити безперешкодно

09:51 09 липень Київ, Україна

Прес-служба Офісу президента в середу, 8 липня повідомила про домовленості, досягнуті в ході засідання Тристоронньої контактної групи.



«Були отримані гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ГСЧС з метою ліквідації пожеж в Луганській області поблизу лінії розмежування», - сказано в повідомленні.

А також сторони обговорили проблему недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Такий доступ з боку, підконтрольних уряду України, територій забезпечується в повному обсязі, в той час як з тимчасово окупованої території - до сих пір блокується.



Крім того, відбувся значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування - попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок.