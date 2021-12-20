Переговори ТКГ: пожежі на Луганщині будуть гасити безперешкодно

Прес-служба Офісу президента в середу, 8 липня повідомила про домовленості, досягнуті в ході засідання Тристоронньої контактної групи.
А також сторони обговорили проблему недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Такий доступ з боку, підконтрольних уряду України, територій забезпечується в повному обсязі, в той час як з тимчасово окупованої території - до сих пір блокується.
Крім того, відбувся значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування - попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок.
Крім того, відбувся значний прогрес у питанні розробки оновленого плану розмінування - попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок.
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