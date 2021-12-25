Переговори про статус Донбасу зайшли в глухий кут: що чекає Україну

11:06 17 серпень Київ, Україна

Тритижневе припинення вогню, про який домовилися в ході засідання Тристоронньої контактної групи привело до тому, що військові дії на Донбасі припинені.

Однак деякі експерти продовжують стверджувати, що це всього лише перепочинок для перегрупування російських військ. Вони стверджують. що чисто стратегічно ситуація в російсько-українській війні не зазнала жодних, навіть найменших змін. І подібна пауза навряд чи може бути тривалою - для цього ні де-факто, ні де-юре немає системних причин.

На певної паузи нині перебуває переговорний процес по Донбасу, причому як в нормандському, так і в мінському форматі. Єдине, на минулому тижні президент Володимир Зеленський проанонсував найближче засідання Тристоронньої контактної групи на 18 серпня, в якому пообіцяв участь нового глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Між іншим, «нове обличчя» мінських переговорів даремно часу не гаяв, розгорнувши реально колосальну як для 86-річного політика медіа-активність на телевізійних ток-шоу і в роздачі інтерв'ю і коментарів для ЗМІ. При цьому Кравчук впевнено піднявся на свій улюблений ораторський коник, особливо вправляючись у розширенні словникового запасу для застосування в переговорному процесі.

Наприклад, на його думку, Україні слід замінити поняття «особливий статус» Донбасу на формулювання «особливий режим адміністративного управління», а Донецькій та Луганській областях надати статус вільних економічних зон. У частині ж сакральної для ОРДЛО «боротьби за російську мову» кравчуковской пропозицію простіше простого: «Виходячи з Конституції і європейських законів, можна в цих регіонах вжити заходів до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського законодавства ».

Втім, вкрай сумнівно, що в Кремлі поведуться на Софістичні таланти Кравчука. По суті, «відповідь» від Путіна і компанії перший президент України отримав відразу ж, і вклали її в уста не якогось там Козака або, на худий кінець, Пєскова, а банальною маріонетки Пушилін Денис Володимирович. «Запропоновані ним« спеціальний режим управління »і« вільна економічна зона »для Донбасу віддаляють, а не наближають виконання домовленостей. Пропонований Кравчуком компроміс - це чергова спроба заговорити мінський процес. На жаль, для нас це звична поведінка українських політиків », - глузливо оголосив ватажок російської окупаційної адміністрації в Донецьку і тут же поїхав в розважальну поїздку в окупований Крим.

З моменту останнього оголошення на Донбасі повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування пройшло вже три тижні, проте говорити про безумовне режимі тиші стало абсолютно безглуздо вже в перший день нового перемир'я. Наведемо голу статистику Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з 27 липня по 14 серпня. Так, міжнародні спостерігачі зафіксували в даний звітний період на Донеччині та Луганщині 332 порушення режиму припинення вогню, включаючи 63 вибуху, два прольоти снаряда і п'ять - освітлювальної ракети, а також 262 черзі і пострілів.