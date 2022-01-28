Переговори нормандської четвірки в Берліні ще не завершені

Завершилася зустріч нормандського формату в Берліні. За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, учасники зустрічі прийшли до єдиної думки в деяких питаннях. Але, оскільки переговори ще не завершені, найближчим часом повинна відбутися нова зустріч радників лідерів країн-учасниць нормандського формату.

"Ключовими були питання продовження режиму припинення вогню на Донбасі, взаємного обміну (полоненими - ред.), Розмінування, <...» не прив'язуючи їх до питання місцевих виборів. Це була окрема тема", - заявив міністр.

Однак, за словами Резнікова, домовленостей, які можна було б підписати, поки не досягли.

"Але точно, як я вважаю, між сторонами не було розбіжностей щодо продовження режиму припинення вогню і заклику сторін підтримувати прийнятий для цього комплекс заходів. Це факт", - підкреслив він.

Також міністр висловив надію, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи, проведене після складних, але робочих переговорів радників, буде більш продуктивним.

Нагадаємо, в столиці Німеччини завершилася зустріч політичних радників лідерів "Нормандії". За її підсумками в Офісі президента заявили, що учасники переговорів прислухалися до Києва в питанні збереження перемир'я на Донбасі.

Водночас представник Росії, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак зазначив, що всі питання узгодити на зустрічі не вдалося, а питання про проведення саміту лідерів держав навіть не обговорювалося.