Переговори нормандської четвірки в Берліні ще не завершені

Завершилася зустріч нормандського формату в Берліні. За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, учасники зустрічі прийшли до єдиної думки в деяких питаннях. Але, оскільки переговори ще не завершені, найближчим часом повинна відбутися нова зустріч радників лідерів країн-учасниць нормандського формату.
Однак, за словами Резнікова, домовленостей, які можна було б підписати, поки не досягли.
Також міністр висловив надію, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи, проведене після складних, але робочих переговорів радників, буде більш продуктивним.
Нагадаємо, в столиці Німеччини завершилася зустріч політичних радників лідерів "Нормандії". За її підсумками в Офісі президента заявили, що учасники переговорів прислухалися до Києва в питанні збереження перемир'я на Донбасі.
Водночас представник Росії, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак зазначив, що всі питання узгодити на зустрічі не вдалося, а питання про проведення саміту лідерів держав навіть не обговорювалося.
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