Пентагон: Росія та Китай кидають виклик

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Пентагон упевнений у тому, що Росія та Китай кидають основний виклик США в світі.
"Міністерство оборони визначає Китай, а потім Росію як наших головних стратегічних суперників", - сказав Еспер.
Він також звинуватив Москву в перегляді міжнародних кордонів і неповазі до норм міжнародного права - "у вторгненні в Грузію у 2008 році, анексії Криму у 2014 році та стійкій агресії в Україні".
Зауважимо, що РФ, і КНР займаються модернізацією та розширенням збройних сил, в тому числі в космічній сфері та кіберпросторі.
А останні двадцять років США боролися проти екстремістів, що відвертало увагу Вашингтона від більш потужних супротивників.
Але у 2018 році Пентагон розробив стратегію національної безпеки, яка констатує наступ періоду "суперництва великих держав", у зв'язку з чим США потрібно відповідати на відповідні виклики й адаптуватися до більш комплексної обстановки в сфері безпеки.
"Міністерство оборони визначає Китай, а потім Росію як наших головних стратегічних суперників", - сказав Еспер.
Він також звинуватив Москву в перегляді міжнародних кордонів і неповазі до норм міжнародного права - "у вторгненні в Грузію у 2008 році, анексії Криму у 2014 році та стійкій агресії в Україні".
Зауважимо, що РФ, і КНР займаються модернізацією та розширенням збройних сил, в тому числі в космічній сфері та кіберпросторі.
А останні двадцять років США боролися проти екстремістів, що відвертало увагу Вашингтона від більш потужних супротивників.
Але у 2018 році Пентагон розробив стратегію національної безпеки, яка констатує наступ періоду "суперництва великих держав", у зв'язку з чим США потрібно відповідати на відповідні виклики й адаптуватися до більш комплексної обстановки в сфері безпеки.
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