Пентагон назвав Росію джерелом смути в усьому світі

У своєму підсумковому доповіді про роботу протягом першого року на посаді глави Пентагону, Марк Еспер назвав Китай найбільш серйозним стратегічним конкурентом. У той час Росія доставляє занепокоєння всьому світу своїми агресивними діями. Весь доповідь Еспера опублікований на сайті Пентагону від 18 липня.

"Ми живемо в епоху конкуренції великих держав, ... і це означає, що нашими головними стратегічними конкурентами є Китай, а потім Росія. Мені і всім, хто розуміє Китай, абсолютно ясно, що вони хочуть витіснити нас - безумовно, з регіону і, бажано, зі світової сцени ", - сказав він.

За його словами, Росія являє собою трохи меншу проблему, ніж Китай, але вона є джерелом смути в усьому світі. "Успішне стримування агресивних дій Росії", він назвав в якості одного з досягнень за рік своєї роботи.

Напередодні Еспер говорив, що США мають перевагу над потенційними противниками в сфері ядерних озброєнь.

Раніше Конгрес США запропонував виділити 3,8 мільярда на стримування Росії в Європі. Пропонується спрямувати ці кошти на здійснення стратегічних морських перевезень і супутниковий зв'язок, а також на підводні човни і протичовновий військовий потенціал.