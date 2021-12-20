Пентагон назвав Росію джерелом смути в усьому світі

У своєму підсумковому доповіді про роботу протягом першого року на посаді глави Пентагону, Марк Еспер назвав Китай найбільш серйозним стратегічним конкурентом. У той час Росія доставляє занепокоєння всьому світу своїми агресивними діями. Весь доповідь Еспера опублікований на сайті Пентагону від 18 липня.
За його словами, Росія являє собою трохи меншу проблему, ніж Китай, але вона є джерелом смути в усьому світі. "Успішне стримування агресивних дій Росії", він назвав в якості одного з досягнень за рік своєї роботи.
Напередодні Еспер говорив, що США мають перевагу над потенційними противниками в сфері ядерних озброєнь.
Раніше Конгрес США запропонував виділити 3,8 мільярда на стримування Росії в Європі. Пропонується спрямувати ці кошти на здійснення стратегічних морських перевезень і супутниковий зв'язок, а також на підводні човни і протичовновий військовий потенціал.
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