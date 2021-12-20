Пентагон мобілізував ресурси щодо агресії РФ в Україні та світі

13:55 01 квітень Київ, Україна





Про це пише Politico.



Російські війська почали збирати військову техніку поблизу українського кордону. Тим часом реактивні літаки НАТО зафіксували надзвичайно велику кількість російських винищувачів і бомбардувальників біля повітряного простору союзників. А минулого тижня три російські "ядерно-збройні" підводні човни активізувалися в Арктиці - нова демонстрація сили в регіоні.



Глава Північного командування США генерал Глен Ванхерк також повідомив про недавнє розширення російської агресії, вказуючи на спроби Москви "відновити свій вплив на світовій арені".



Зокрема, російські повітряні "операції" сьогодні є "більш складними", ніж в минулому, сказав Ванхерк, зазначивши, що в операціях часто задіяні кілька точок доступу і більше одного літака.



Представник Європейського командування збройних сил США капітан Венді Снайдер відмовився надавати деталі про рівень готовності командування, посилаючись на оперативну безпеку, але додав, що вони "дуже уважно спостерігають за ситуацією".



Недавнє збільшення російської військової активності представляє новий зовнішньополітичний виклик для адміністрації США, навіть коли Байден пообіцяв реалізувати жорсткий підхід до Росії, на відміну від колишнього президента Дональда Трампа, відносини якого з лідером Росії Володимиром Путіним свідчили про м'яке ставлення Америки до Москви.

Лідери Пентагону знаходяться в активній стадії обговорення проблеми активізації російської агресії на сході України з союзниками НАТО . Росія кидає черговий виклик не тільки Україні, але й новій адміністрації США.Про це пише Politico.Російські війська почали збирати військову техніку поблизу українського кордону. Тим часом реактивні літаки НАТО зафіксували надзвичайно велику кількість російських винищувачів і бомбардувальників біля повітряного простору союзників. А минулого тижня три російські "ядерно-збройні" підводні човни активізувалися в Арктиці - нова демонстрація сили в регіоні.Глава Північного командування США генерал Глен Ванхерк також повідомив про недавнє розширення російської агресії, вказуючи на спроби Москви "відновити свій вплив на світовій арені".Зокрема, російські повітряні "операції" сьогодні є "більш складними", ніж в минулому, сказав Ванхерк, зазначивши, що в операціях часто задіяні кілька точок доступу і більше одного літака.Представник Європейського командування збройних сил США капітан Венді Снайдер відмовився надавати деталі про рівень готовності командування, посилаючись на оперативну безпеку, але додав, що вони "дуже уважно спостерігають за ситуацією".Недавнє збільшення російської військової активності представляє новий зовнішньополітичний виклик для адміністрації США, навіть коли Байден пообіцяв реалізувати жорсткий підхід до Росії, на відміну від колишнього президента Дональда Трампа, відносини якого з лідером Росії Володимиром Путіним свідчили про м'яке ставлення Америки до Москви.





Президент Джо Байден вже заявив про зміну політики США стосовно Кремля, назвавши Путіна "вбивцею" і пообіцявши притягнути Росію до відповідальності за недавні хакерські атаки, включаючи недавню кібератаку, яка зачепила близько ста американських компаній і дев'ять федеральних агентств.



Також недавно Байден схвалив додаткову допомогу Україні на 125 млн доларів для захисту кордонів поблизу Росії, включаючи два збройні патрульні човни і протиартилерійські РЛС. З 2014 року США виділили Україні допомогу в області безпеки більш ніж на 2 мільярди доларів.



Лідери Пентагону обговорюють проблеми активізації російської агресії з союзниками НАТО, адже на сході України 26 березня загинули чотири українських солдати і ще двоє були поранені в результаті ескалації конфлікту. Також Пентагон стурбований накопиченням російських військових сил поблизу кордону України, заявив прессекретар Джон Кірбі.





"Очевидно, що ми не хочемо бачити подальшого вторгнення Росії на українські території. Ми спостерігаємо за діями Москви і дуже серйозно сприймаємо цю загрозу", - сказав Кірбі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі обговорив ситуацію зростання російської загрози з українськими колегами окремо. Також в середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював "шляхи посилення співпраці в сфері безпеки" з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.



"Я провів продуктивну розмову з Ентоні Блінкеном, зазначивши, що Росія продовжує систематично погіршувати ситуацію на сході України і в Криму", - повідомив Кулеба.