Сумний підсумок виборчої кампанії - понад 600 кримінальних справ

Рясною на порушення законодавчих правил виявилася нинішня виборча кампанія в Україні. Депутати в місцеві органи влади готові були переступити будь-який закон заради заповітного крісла. В результаті було заведено понад 600 кримінальних справ. За даними Нацполіції, тільки за минулу добу слідчі зареєстрували 66 кримінальних проваджень у зв'язку з передвиборчими порушеннями.
Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 - пов'язаних з виборчим процесом.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрили схему підкупу виборців. За один голос зловмисники пропонували 1000 гривень.
А в Сумах депутат облради вимагав гроші на передвиборчу кампанію. Він погрожував керівнику підприємства фізичною розправою в разі відмови від надання "спонсорської допомоги".
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