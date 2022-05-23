ПЦУ виступає за легалізацію марихуани в Україні

14:15 20 грудня Киев, Украина

Довгий час ведуться дискусії про користь чи шкоду медичного канабісу (марихуани). У світі все більше схиляються до легалізації канабісу для медичних цілей. Уряд України на чолі з президентом вирішили обговорити цю тему з представниками церков.

Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Єпіфаній заявив, що легалізація марихуани в країні можлива лише в разі вживання її в медичних цілях, на користь здоров'ю людини.

"Якщо це буде використовуватися виключно в корисних, в медичних цілях, і не буде зловживання, як наркотику. Тому, зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром, і з президентом України, ми говорили, що якщо це буде дозволено, щоб воно не призвело до згубних наслідків", - сказав Єпіфаній.

Він уточнив, що мова йде про те, щоб під виглядом медичного призначення, застосування канабісу не зумовило процвітання наркоманії в українській державі.

Нагадаємо, що на всеукраїнському опитуванні Зеленського за легалізацію медичного канабісу виступили майже дві третини українців.

Як повідомлялося, ООН виключила медичний канабіс зі списку небезпечних наркотиків. За це рішення проголосували 53 країни, що входять до Комісії з наркотичних засобів.