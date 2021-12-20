Паспорт у смартфоні з 23 серпня стане повним аналогом паперового і пластикового

Через кілька місяців цифровий паспорт на законних підставах стане повним аналогом паперового і пластикового.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров підкреслює, що цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові. Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій:
• Цифрові паспорти приймають ЦНАП для надання державних послуг, державні установи і суди.
• Їх можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, в банках - для підтвердження особи і здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.
• З цифровими паспортами можна подорожувати по Україні літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.
• Цифрові паспорти приймають ЦНАП для надання державних послуг, державні установи і суди.
• Їх можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, в банках - для підтвердження особи і здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.
• З цифровими паспортами можна подорожувати по Україні літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.
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