Паспорт у смартфоні з 23 серпня стане повним аналогом паперового і пластикового

21:02 30 березень Київ, Україна

Через кілька місяців цифровий паспорт на законних підставах стане повним аналогом паперового і пластикового.



Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Біометричний паспорт і ID-карта в "Дії" з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового і пластикового. Документи буде можливо пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства в Україні. Досить мати смартфон з цифровими документами, тому що "Дію" прийматимуть всюди. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна і треба пишатися", - написав чиновник.

Федоров підкреслює, що цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові. Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій:



• Цифрові паспорти приймають ЦНАП для надання державних послуг, державні установи і суди.

• Їх можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, в банках - для підтвердження особи і здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.

• З цифровими паспортами можна подорожувати по Україні літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.