"Великоднє перемир'я": в ТКГ не змогли домовитися

09:22 29 квітень Київ, Україна

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу обговорили повернення до режиму "тиші", додатковим аргументом для цього стали прийдешні Великодні свята.

Сторонам поки не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я", проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо узгодження документа, заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Всі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати. Однак сторони домовилися продовжувати консультації і знову підтвердили ідею про встановлення "великоднього перемир'я", - повідомив Арестович за підсумками засідання ТКГ в середу.

За словами Арестовича "узгодження тексту перемир'я в ТКГ тривало 6 годин і було дуже конструктивним".



Він додав, що "консультації про необхідність дотримання режиму припинення вогню і "великоднього перемир'я" тривають на рівні політичних радників Нормандського формату, а також на поточному тижні на рівні ТКГ і підгрупи з безпеки, що дає надію на позитивне рішення щодо встановлення перемир'я".