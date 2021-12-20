Партія Слуга народу проведе свій з'їзд у серпні

У зв'язку з майбутніми місцевими виборами, провідна політична партія Слуга народу проведе свій всеукраїнський з'їзд. Запланований з'їзд, за словами заступника керівника фракції Євгенії Кравчук, пройде 21 серпня в Києві. Цю новину Євгенія Кравчук опублікувала на сторінці в Facebook вчора, 25 липня.

"Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії Слуга народу в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом з кандидатами на посади голів обласних центрів", - повідомила нардеп.

Кравчук інформувала, що 25 липня відбулася перша з трьох зустріч політиків з регіональними штабами.

"Ця зустріч стала першою з трьох, на яких ми збираємо представників виборчих штабів з усіх областей України. Попереду, крім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань за різними напрямками передвиборчої діяльності ", - зазначено в повідомленні.

Раніше в Центрвиборчкомі визначили особливості майбутніх місцевих виборів - вони пройдуть на новій територіальній основі та за новим виборчим законодавством.