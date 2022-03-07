Парад військ і артилерійський салют: Кабмін затвердив план святкування Дня Незалежності

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з підготовки та відзначення Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України.
Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапору України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проєкт Найбільший державний прапор України, а також в дипломатичних установах за кордоном.
До Дня Незалежності передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові.
Також в Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.
Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).
В Одесі на зовнішньому рейді морського порту відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи, а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму Саміт перших леді та джентльменів на території Національного заповідника Софія Київська.
Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапору України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проєкт Найбільший державний прапор України, а також в дипломатичних установах за кордоном.
До Дня Незалежності передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові.
Також в Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.
Крім того, буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).
В Одесі на зовнішньому рейді морського порту відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи, а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму Саміт перших леді та джентльменів на території Національного заповідника Софія Київська.
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