Пам'ятник Махатмі Ґанді встановили в Києві

11:46 03 жовтень Київ, Україна

Останнім часом в столиці встановлюють все більше нових пам'ятників. Вони - не просто культурна цінність, а й данина поваги відомим особистостям.

У Києві в Ботанічному саду імені Фоміна відкрили бронзовий пам'ятник індійському політичному та громадському діячеві Махатмі Ґанді. Про це повідомляє посольство Індії в Україні.

На відкритті були присутні співробітники посольства Індії в Україні та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Цей пам'ятник перший подібний в Україні. Він є прикладом і символом тієї дружби, яка існує між Індією та Україною. А також її процвітання. Махатма Ґанді своїм прикладом і своїми установками показав нам багато в цьому світі. Перше питання, яке я ставлю собі, коли думаю про нього, це те, наскільки він сьогодні важливий і яка його роль в сьогоднішньому світі. Я вважаю, що його роль буде тільки зростати», - сказав посол Індії в Україні Партха Сатпатхі.

Махатма Ґанді був одним з ідеологів і керівників руху за незалежність Індії від Великобританії.