Паломники-хасиди, карантин і закриті кордони

Щорічне святкування єврейського Нового року - Рош ха-Шана пов'язано з масовим паломництвом хасидів в українське місто Умань. Сюди вони прибувають з усіх країн світу для поклоніння на могилі цадика (праведника) Нахмана, який заснував брацславское протягом хасидизму.

В цьому році багато країн закривають кордони, скорочують переміщення громадян з метою зменшення поширення коронавируса.

З 25 серпня по указу президента Володимира Зеленського, прийнятого на прохання прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, паломництва хасидів до Умані було обмежено.

27 серпня уряд також заборонило проведення масових заходів під час святкування іудейського Нового року Рош а-Шана в Умані.

"[Святкування] це великий ризик для громадян і України, і Ізраїлю, і інших", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вчора, 29 серпня, Зеленський заявив, що святкування свята Рош ха-Шана в Умані через пандемію неможливо.

"Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейської громади. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош ха-Шана в цьому році в Умані неможливо ", - сказав президент під час візиту в Черкаську область.

Українська преса, зокрема УП і BBC Україна пишуть з посиланням на джерела, що у заборони на в'їзд іноземців тільки одна мета - не пропустити хасидів до Умані.

Найбільше хасидів приїжджають в Україну з Ізраїлю і США, які зараз знаходяться в "червоній зоні". Однак приїжджають і з інших країн