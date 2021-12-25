Відведення військ РФ: Київ чекає підтвердження української розвідки і НАТО

14:36 23 квітень Київ, Україна

Глава МЗС України назвав відведення військ РФ від українських кордонів позитивною подією, однак закликав міжнародних партнерів не втрачати пильності і продовжувати стежити за ситуацією.





Про це йдеться в заяві глави МЗС Дмитра Кулеби в п'ятницю, 23 квітня.



За словами глави МЗС, заява міністра Шойгу є позитивною подією, адже якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною стягнуті нею величезні військові сили, це послабить напруженість. Однак слід пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому, зазначив За словами глави МЗС, заява міністра Шойгу є позитивною подією, адже якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною стягнуті нею величезні військові сили, це послабить напруженість. Однак слід пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому, зазначив Кулеба

«По-перше, заяви - це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО . По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер повинні повернутися назад. Вони проводили небезпечні вчення і створили реальну небезпеку для України. Росія, як і раніше, повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству, навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною", - сказав Кулеба.

Він подякував міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації, що допомогло спонукати Росію до прийняття рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. «Україна закликає своїх партнерів зараз не втратити пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії», - акцентував глава зовнішньополітичного відомства.