Відведення військ РФ: Київ чекає підтвердження української розвідки і НАТО

Глава МЗС України назвав відведення військ РФ від українських кордонів позитивною подією, однак закликав міжнародних партнерів не втрачати пильності і продовжувати стежити за ситуацією.
Про це йдеться в заяві глави МЗС Дмитра Кулеби в п'ятницю, 23 квітня.
За словами глави МЗС, заява міністра Шойгу є позитивною подією, адже якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною стягнуті нею величезні військові сили, це послабить напруженість. Однак слід пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому, зазначив Кулеба.
Він подякував міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації, що допомогло спонукати Росію до прийняття рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. «Україна закликає своїх партнерів зараз не втратити пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії», - акцентував глава зовнішньополітичного відомства.
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