Відповідь Зеленського Медведчуку. Україна має намір використовувати тільки надійну вакцину

06:30 08 жовтень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський назвав циніком лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який попросив у свого кума - президента РФ Володимира Путіна, російську вакцину від коронавірусу для України.



На своїй сторінці в Facebook глава української держави запевнив, що Україна отримає надійну вакцину, яка не викликатиме сумнівів у вчених.



«Саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться і не буде викликати сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами», - написав Зеленський.