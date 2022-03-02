Відповідь Зеленського Медведчуку. Україна має намір використовувати тільки надійну вакцину

Президент України Володимир Зеленський назвав циніком лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який попросив у свого кума - президента РФ Володимира Путіна, російську вакцину від коронавірусу для України.
На своїй сторінці в Facebook глава української держави запевнив, що Україна отримає надійну вакцину, яка не викликатиме сумнівів у вчених.
«Саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться і не буде викликати сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами», - написав Зеленський.
На своїй сторінці в Facebook глава української держави запевнив, що Україна отримає надійну вакцину, яка не викликатиме сумнівів у вчених.
«Саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться і не буде викликати сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами», - написав Зеленський.
За словами Медведчука, відпочиваючи з родиною в анексованому Криму, він вакцинувався російською вакциною від COVID-19. Сім'я і він сам «добре перенесли» щеплення. Також він назвав російську вакцину "найнадійнішим засобом" від коронавірусу на сьогодні.
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