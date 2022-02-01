Відставка Степанова: хто і чому її хоче

Кабінет Міністрів на одному тижні зазнає серйозних кадрових перестановок. Слідом за двома міністрами - економіки і інфраструктури, свою посаду може покинути і міністр охорони здоров'я - Максим Степанов.

Про це повідомила прессекретарка голови ВРУ Ольга Туній на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова», - написала вона в повідомленні.

Свою позицію щодо відсторонення Степанова від посади висловив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Ви самі знаєте, що у нас дуже погана ситуація зі швидкістю вакцинації. В процес вакцинації втручався особисто президент, діставав ці вакцини, спілкувався з виробником... І коли вони спілкувалися, вони неодноразово чули зворотний зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, на жаль, зверталося трохи пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, і є такі затримки в постачаннях. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб отримати вакцини, а міністерство трошки гальмує, то потрібно міняти керівництво", - сказав Арахамія.

На його думку, крісло Степанова займе Віктор Ляшко.