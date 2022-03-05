Скасовано Ризький марафон - коронавірус не щадить

Коронавірус - це безпрецедентна подія, яка змінює світ кожен день. Ось і Ризький марафон, який повинен був відбутися цими вихідними - скасували. Захід проводять щорічно з 1991 року в Латвії.

Ризький марафон - щорічний забіг, що проходить по вулицях Риги з 1991 року. У марафоні брали участь тисячі бігунів з декількох десятків країн. Міністри вирішили, що в умовах пандемії коронавірусу, коли приймаються рішення про обмеження на збори людей, проводити марафон неправильно.

Водночас директор Ризького марафону Айгар Нордс стверджує, що марафон планувалося провести на дев'яти дистанціях і з дотриманням всіх встановлених заходів безпеки. Він також додав, що уряд, скасувавши захід в останній момент, повинен буде розв’язувати питання про компенсацію організаторам.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич назвав таку вимогу "нахабною".

"Пандемія теж не просить дозволу ні в уряду, ні у Сейму", - заявив він.

У Ризькому марафоні планувалася участь 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, організатори Бостонського марафону вперше за 124 роки його існування прийняли рішення скасувати захід.