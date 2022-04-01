Відверте свідчення наміру Кремля продовжувати війну проти України

08:14 07 листопада Київ, Україна

Як тільки намічається можливість мирного вирішення ситуації, що склалася на Донбасі, Російська Федерація робить черговий акт дестабілізації обстановки. Своїми діями Кремль ясно показує свою безпосередню участь в розпалюванні бойових дій на Донбасі, а також брехливість «миротворчої» участі в Мінських домовленостях.

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через внесення змін до указу президента РФ Володимира Путіна про визнання "документів" самопроголошених республік Донбасу. Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні був оприлюднений указ президента РФ, яким здійснюється чергова спроба російської влади легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької та Луганської областей України документів та реєстраційних знаків транспортних засобів жителям цих районів, а також надання їм російського громадянства в спрощеному порядку", - йдеться в повідомленні.

Київ вважає ці кроки російської сторони черговим елементом агресії щодо України, спрямованими проти суверенітету і територіальної цілісності держави, і є "відвертим свідченням наміру Кремля продовжувати війну проти України не тільки збройними, а й юридичними методами".

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов'язанням російської сторони по Мінським домовленостям, ігнорує зусилля, що вживаються в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі для підтримки режиму припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Ще раз підкреслюємо, що кремлівські укази про т.зв. "Визнання документів та реєстраційних знаків" і "спрощеного порядку" надання громадянства Російської Федерації жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України не будуть визнаватися українською стороною", - заявили українські дипломати.

У МЗС зазначають, що міжнародна спільнота також не визнаватиме ці російські документи і будь-які угоди на їхній основі.

"У зв'язку з публікацією цього указу МЗС висловлює рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти, закликає наших міжнародних партнерів, перш за все по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ і вжити необхідних заходів тиску, в т.ч. санкцій. Це питання швидше буде піднято Україною на міжнародних платформах, в тому числі в рамках ООН, ОБСЄ та РЄ", - резюмували в МЗС.

Раніше на цьому тижні глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ розробив План спільних кроків, який передбачає повне припинення збройного конфлікту на Донбасі.

У відповідь спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відмову від плану України по Донбасу. За його словами, влада РФ не має наміру припиняти видачу паспортів РФ жителям сепаратистських анклавів "ЛДНР".