Відключити від SWIFT, не купувати нафту і газ: ЄП прийняв резолюцію щодо Росії

07:44 30 квітень Київ, Україна

Європарламент прийняв резолюцію з перерахуванням низки заходів, які введуть в разі вторгнення РФ в Україну, в тому числі відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, блокування "ПП-2" і заморожування активів російських олігархів.

Резолюція називається «Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової могутності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку».





Тон дискусії задав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Відкриваючи дебати, Напередодні євродепутати майже три години обговорювали проблеми, що накопичилися за російською темою.Тон дискусії задав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Відкриваючи дебати, він заявив , що налаштований песимістично. Він вважає, що Москва вибирала шлях ще більш глибокої конфронтації з Заходом.

"На жаль, ми не можемо виключити, що негативний тренд продовжиться і погіршення досягне ще більш небезпечного рівня", - підкреслив глава європейської дипломатії і додав, що "тактика залякування" не залишиться без відповіді.

Відведення російських військ Боррель назвав хорошою новиною, однак зазначив, що понад 100 тисяч солдатів біля кордонів України і в Криму сильно "погіршили ситуацію з безпекою в регіоні".

"Агресивна поведінка Кремля, іноді просто терористична, як у зовнішній політиці, так і у внутрішній, становить реальну загрозу для безпеки ЄС і всього європейського континенту", - сказав експрем'єр Литви і член комітету ЄП у закордонних справах Андрюс Кубілюс.

На думку латвійки Сандри Калнієте з найбільшої фракції ЄП, Європейської народної партії, події як навколо України і Навального повинні переконати Захід, що "провокації Кремля не припиняться".

"Саме тому ми повинні чітко і недвозначно пояснити Росії, яку високу ціну їй доведеться заплатити за порушення правил, встановлених міжнародним правом", - зазначила вона. Її рецепт - надання Україні плану дій щодо членства в НАТО і поставки їй оборонних озброєнь.

Яку ціну доведеться заплатити РФ

Прийнята резолюція по Росії містить жорстку критику Москви. Документ схвалили 548 євродепутатів, проти проголосували - 25, утрималися - 113.

"Європейський парламент закликає ЄС і його членів при початку конфлікту РФ проти України негайно зупинити імпорт нафти і газу з Росії, виключити її з платіжної системи SWIFT, заморозити всі європейські активи близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей, а також закрити їм в'їзд до ЄС", - говориться в документі.

У резолюції зазначено, що "російські офіційні особи, дії або бездіяльність яких призвели до військових злочинів в Україні", повинні будуть постати перед міжнародним кримінальним правосуддям.



Європарламент закликав Росію "вивести свої війська з Донбасу і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і Севастополем", "гарантувати свободу судноплавства і транзиту через міжнародну протоку до портів Азовського моря", "виконувати положення Мінських угод і конструктивно брати участь в Нормандському процесі та Тристоронній контактній групі".



Також в резолюції містяться вимоги зупинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і припинити "будівництво спірних атомних електростанцій Росатомом".



Документ закликає до "негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального" і всіх осіб, затриманих під час протестів на його підтримку, і наполягає на розслідуванні його передбачуваного отруєння.



Окремий блок резолюції присвячений дипломатичному скандалу в зв'язку з вибухом складу зброї у Врбетіце (Чехія), відповідальність за який Європарламент покладає на "злочинців з російських спецслужб". Він закликає держави-члени ЄС приступити до спільної висилки російських дипломатів.



Як і всі резолюції Європарламенту, що стосуються зовнішньої політики і політики безпеки, вона має рекомендаційний характер, але може здійснити політичний вплив на структури ЄС і уряди країн союзу.