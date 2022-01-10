Відключити від SWIFT, не купувати нафту і газ: ЄП прийняв резолюцію щодо Росії

Європарламент прийняв резолюцію з перерахуванням низки заходів, які введуть в разі вторгнення РФ в Україну, в тому числі відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, блокування "ПП-2" і заморожування активів російських олігархів.
Резолюція називається «Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової могутності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку».
Напередодні євродепутати майже три години обговорювали проблеми, що накопичилися за російською темою.
Тон дискусії задав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Відкриваючи дебати, він заявив, що налаштований песимістично. Він вважає, що Москва вибирала шлях ще більш глибокої конфронтації з Заходом.
Тон дискусії задав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Відкриваючи дебати, він заявив, що налаштований песимістично. Він вважає, що Москва вибирала шлях ще більш глибокої конфронтації з Заходом.
Відведення російських військ Боррель назвав хорошою новиною, однак зазначив, що понад 100 тисяч солдатів біля кордонів України і в Криму сильно "погіршили ситуацію з безпекою в регіоні".
На думку латвійки Сандри Калнієте з найбільшої фракції ЄП, Європейської народної партії, події як навколо України і Навального повинні переконати Захід, що "провокації Кремля не припиняться".
Яку ціну доведеться заплатити РФ
Прийнята резолюція по Росії містить жорстку критику Москви. Документ схвалили 548 євродепутатів, проти проголосували - 25, утрималися - 113.
Прийнята резолюція по Росії містить жорстку критику Москви. Документ схвалили 548 євродепутатів, проти проголосували - 25, утрималися - 113.
У резолюції зазначено, що "російські офіційні особи, дії або бездіяльність яких призвели до військових злочинів в Україні", повинні будуть постати перед міжнародним кримінальним правосуддям.
Європарламент закликав Росію "вивести свої війська з Донбасу і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і Севастополем", "гарантувати свободу судноплавства і транзиту через міжнародну протоку до портів Азовського моря", "виконувати положення Мінських угод і конструктивно брати участь в Нормандському процесі та Тристоронній контактній групі".
Також в резолюції містяться вимоги зупинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і припинити "будівництво спірних атомних електростанцій Росатомом".
Документ закликає до "негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального" і всіх осіб, затриманих під час протестів на його підтримку, і наполягає на розслідуванні його передбачуваного отруєння.
Окремий блок резолюції присвячений дипломатичному скандалу в зв'язку з вибухом складу зброї у Врбетіце (Чехія), відповідальність за який Європарламент покладає на "злочинців з російських спецслужб". Він закликає держави-члени ЄС приступити до спільної висилки російських дипломатів.
Як і всі резолюції Європарламенту, що стосуються зовнішньої політики і політики безпеки, вона має рекомендаційний характер, але може здійснити політичний вплив на структури ЄС і уряди країн союзу.
Європарламент закликав Росію "вивести свої війська з Донбасу і повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим і Севастополем", "гарантувати свободу судноплавства і транзиту через міжнародну протоку до портів Азовського моря", "виконувати положення Мінських угод і конструктивно брати участь в Нормандському процесі та Тристоронній контактній групі".
Також в резолюції містяться вимоги зупинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і припинити "будівництво спірних атомних електростанцій Росатомом".
Документ закликає до "негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального" і всіх осіб, затриманих під час протестів на його підтримку, і наполягає на розслідуванні його передбачуваного отруєння.
Окремий блок резолюції присвячений дипломатичному скандалу в зв'язку з вибухом складу зброї у Врбетіце (Чехія), відповідальність за який Європарламент покладає на "злочинців з російських спецслужб". Він закликає держави-члени ЄС приступити до спільної висилки російських дипломатів.
Як і всі резолюції Європарламенту, що стосуються зовнішньої політики і політики безпеки, вона має рекомендаційний характер, але може здійснити політичний вплив на структури ЄС і уряди країн союзу.
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