Звіт Укравтодору за підсумками "Великого будівництва"

12:26 07 грудня Київ, Україна

Амбітні плани Національної програми "Велике будівництво" виконані більш ніж на 90%, це рекордні показники за всі 29 років незалежності країни.



Про це йдеться в звіті Державного агентства автомобільних доріг за 2020 рік, який був презентований під час підсумкового заходу "МЕРЕЖА: Форум дорожньої галузі".

"У цьому році ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганської від Сіверськодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачева до Львова. Уже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст", - повідомив подробиці глава Укравтодору Олександр Кубраков.

Всього у 2020 році силами Укравтодору були оновлені 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів. Це 92% і 85%, відповідно, від амбіційного плану, який був поставлений на початку року в рамках Національної програми "Велике будівництво". Озвучені цифри є рекордами за всі роки незалежності України.



У 2020 році відновлених і побудованих доріг стало не тільки більше, кардинально змінилася їхня якість при зменшенні вартості готових об'єктів.

"Якщо рахувати загалом, з огляду на факт виконання, то в 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км в 2019 році - 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3 926 км доріг. Тобто середня вартість 1 км в 2020 році - 20,6 млн грн. У цьому році 1 км дешевше на 4,5 млн грн", - порівняв Кубраков показники двох останніх років.

При цьому варто враховувати, що в даних за 2020 рік відображені також оновлені 85 мостів і 25 майданчиків зважування-в-русі.