Звіт про аварію АН-26 буде наданий у кінці жовтня

10:16 03 жовтень Київ, Україна

До 25 жовтня 2020 року закінчиться розслідування катастрофи військового літака АН-26. Факти про катастрофу в Чугуєві будуть надані Держкомісією. Також, до листопада буде звіт про технічні причини аварії.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів глава урядової комісії, віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

Комісія з технічних причин відзвітує про своє розслідування у листопаді.

"До 25 жовтня, згідно з рішенням Кабінету міністрів, повинен бути представлений звіт. Разом з тим комісія, яка встановлює технічні причини (катастрофи - ред.), має два місяці і має доповісти до 25 листопада", - зазначив Уруський.

Увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, з них - 20 курсантів Харківського університету повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдені тіла 25 осіб. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один з них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і знаходиться в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.