Звіт ОБСЄ: на Луганщині з порушенням ліній відведення РФ розмістила 22 "Гради" і 18 гаубиць

08:40 21 квітень Київ, Україна

Російські окупанти розмістили на окупованій території Луганської області 22 реактивні системи залпового вогню "БМ-21 "Град" і 18 гаубиць. Вся бойова техніка розміщена з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ від 20 квітня.



Відзначається, що 15 "Градів" було виявлено патрулем Місії поблизу н.п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на північний захід від Луганська).



Ще 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 7 реактивних систем залпового вогню "БМ-21 "Град" патруль СММ ОБСЄ виявив на аеродромі поблизу н.п. Переможне (19 км на південь від Луганська).



На цьому аеродромі також розміщені 10 буксированих гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 од., Д-30 "Жаба", 122 мм - 5 од.).



Крім того, як зазначається в звіті, на аеродромі поблизу Переможного було зафіксовано 13 танків (Т-72 - 7 од., Т-64 - 6 од.) - за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання озброєння.