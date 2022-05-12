Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже в Україні

17:20 10 серпня Київ, Україна

Прибула в Україну Конституція Пилипа Орлика буде виставлена в Софії Київській, де її зможе побачити кожен українець.

Про це повідомляє Офіс Президента у вівторок, 10 серпня.

"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - заявили в ОП.

Представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила, що Конституція вже в Україні.

""Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Чекаємо експонування до Дня Незалежності", - написала Совгиря.

За її словами, три копії Конституції, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в Раді і Офісі Президента. Третя копія буде передана до Конституційного Суду після його реформування.

Конституція Пилипа Орлика - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки всіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710. Мав бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Пам'ятник української політико-філософської та правової думки. Діяла чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорізьке боролися за землі Гетьманщини. Збережений документ староукраїнською мовою в Москві і латиною в Швеції.