Організаторів дрифту на Софійській площі покарають фінансово

Вся країна обурена зневажливим ставленням до історичних місць столиці з боку компанії-організатора дрифту на Софійській площі. Як заявив сьогодні, 11 серпня, в телевізійному ефірі глава Мінкульту Олександр Ткаченко, організатори дрифту в центрі Києва понесуть фінансове покарання.
За його словами, такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами - що, де, коли знімається, в якому масштабі".
Міністр підкреслив, що "такого роду ралі неприпустиме ні за яких умов".
Нагадаємо, 10 серпня в Києві на Софійській площі влаштували дрифт на автомобілях для зйомок рекламного ролика.
Тепер Софійську площу після дрифту будуть чистити кілька днів. Представник клінінгової компанії повідомив, що максимальні забруднення спробують прибрати сьогодні, а інші протягом декількох днів.
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