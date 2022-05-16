Організаторів дрифту на Софійській площі покарають фінансово

19:45 11 серпня Київ, Україна

Вся країна обурена зневажливим ставленням до історичних місць столиці з боку компанії-організатора дрифту на Софійській площі. Як заявив сьогодні, 11 серпня, в телевізійному ефірі глава Мінкульту Олександр Ткаченко, організатори дрифту в центрі Києва понесуть фінансове покарання.

"Думаю, на цьому ця історія не закінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва. Все це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, відповідно до яких такі дії або будь-які масові дії в буферних зонах повинні узгоджуватися з заповідником і міністерством. Думаю, що ми підемо і далі з приводу того, щоб знайти і фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - сказав Ткаченко.

За його словами, такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами - що, де, коли знімається, в якому масштабі".

Міністр підкреслив, що "такого роду ралі неприпустиме ні за яких умов".

Нагадаємо, 10 серпня в Києві на Софійській площі влаштували дрифт на автомобілях для зйомок рекламного ролика.

Тепер Софійську площу після дрифту будуть чистити кілька днів. Представник клінінгової компанії повідомив, що максимальні забруднення спробують прибрати сьогодні, а інші протягом декількох днів.