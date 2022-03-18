ОПУ готує обмін полоненими

У «Facebook» з'явилася інформація з посиланням на джерела в ОПУ про те, що українська сторона ініціювала черговий обмін військовополоненими, який повинен відбутися днями.

Час, місце обміну та імена утримуваних поки тримаються в секреті. За даними, мова йде про звільнення близько півтора десятка українських хлопців.

Президент України і представники ОПУ усвідомлюють, що попри звільнення героїв і військових, в полоні у росіян все ще залишається близько 200 громадян України.

Єдине, що в цьому випадку радує - кожен раз приймаючи рішення про звільнення українських військовополонених, Російська Федерація підтверджує свою участь в конфлікті!

Ще півтора десятка громадян України зможуть нарешті побачити своїх рідних і близьких! Україні важливий кожен!