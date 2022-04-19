Оперативне зведення Генштабу ЗСУ за минулу добу

08:07 19 квітня Київ, Україна

▪ Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.



▪️ Протягом попередньої доби відбулася активізація ракетних ударів по об'єктах у західних областях.



▪️Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки в Україну з центральних та східних регіонів росії. Окупанти також розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту та відновлення пошкодженої техніки.



▪Противник продовжує часткове блокування Харкова. Для організації системи ППО наступального угруповання ворог перекидає додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК Тор у Харківську область. Водночас у прикордонних з Україною районах Білгородської області для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.



▪️На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець.



▪️У Запорізькій області продовжується зосередження підрозділів окупаційних військ у певних районах.



▪Рашисти зосереджують зусилля на виході до адмінкордону Херсонської області. Намагаються вести наступальні дії у районі Олександрівки. Противник не припиняє обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві.



▪ білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об'єктів на нашій території.



▪ Втрати окупантів 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту становлять до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими, близько 500 пораненими, а 70 людей вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі в так званій "спеціальній операції".



▪️На території Донецької та Луганської областей захисники України за минулу добу відбили 7 атак ворога, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артсистему, а також міномет противника з розрахунком.



▪️ Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу вразили сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.