Небезпечний штам коронавірусу Дельта виявлений у жителів Львівської області

Небезпечний штам коронавірусу Дельта наполегливо проривається на територію України. Цього разу «індійський гість» прибув разом з жителями Львівської області, які побували за кордоном. Як повідомила пресслужба Львівської обласної держадміністрації, у трьох людей було лабораторно підтверджено зараження штамом коронавірусу Дельта.
"На Львівщині підтвердили 3 випадки захворювання коронавірусом, викликаним штамом Дельта (мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - йдеться в повідомленні.
За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії і один - в Росії. Всім їм знадобилася госпіталізація. На сьогодні стан хворих поліпшується.
Як розповів глава департаменту Орест Чемерис, всього в столичний Центр громадського здоров'я направили шість тестів ПЛР з підозрою на наявність штаму Дельта. Отже, в трьох випадках підозри підтвердилися.
Також в ОДА нагадали, що повністю вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного "індійським" типом інфекції.
Нагадаємо, 22 липня вперше випадки Дельти виявили в Києві. В Олександрівській лікарні підтвердили зараження у шести пацієнтів у віці від 21 до 73 років.
"На Львівщині підтвердили 3 випадки захворювання коронавірусом, викликаним штамом Дельта (мутація SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - йдеться в повідомленні.
За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії і один - в Росії. Всім їм знадобилася госпіталізація. На сьогодні стан хворих поліпшується.
Як розповів глава департаменту Орест Чемерис, всього в столичний Центр громадського здоров'я направили шість тестів ПЛР з підозрою на наявність штаму Дельта. Отже, в трьох випадках підозри підтвердилися.
Також в ОДА нагадали, що повністю вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного "індійським" типом інфекції.
Нагадаємо, 22 липня вперше випадки Дельти виявили в Києві. В Олександрівській лікарні підтвердили зараження у шести пацієнтів у віці від 21 до 73 років.
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