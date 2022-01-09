ОП займеться підготовкою зустрічі Зеленського з Путіним

14:55 26 квітень Київ, Україна

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку доручено узгодити з представниками Адміністрації глави Кремля терміни і місце проведення зустрічі Зеленського з Путіним.

Про це сказав Володимир Зеленський під час поїздки на Чорнобильську АЕС.

«Все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це чули, зустрітися на Донбасі, президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з Адміністрацією президента Путіна, і щоб вони знайшли розуміння і терміни, і місце або місто, де ми можемо зустрітися», - сказав Зеленський.

За його словами, головне - щоб ця зустріч і переговори відбулися, а місце - це вже деталі.