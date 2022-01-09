ОП займеться підготовкою зустрічі Зеленського з Путіним

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку доручено узгодити з представниками Адміністрації глави Кремля терміни і місце проведення зустрічі Зеленського з Путіним.
Про це сказав Володимир Зеленський під час поїздки на Чорнобильську АЕС.
За його словами, головне - щоб ця зустріч і переговори відбулися, а місце - це вже деталі.
Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».
Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий в Москві зустрітися із Зеленським, але питання про припинення війни на сході України буде обговорювати тільки після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".
У свою чергу Зеленський вважає неможливими і безглуздими переговори з представниками самопроголошених ЛНР і ДНР.
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