ОП займеться підготовкою зустрічі Зеленського з Путіним

14:55 26 квітень Київ, Україна

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку доручено узгодити з представниками Адміністрації глави Кремля терміни і місце проведення зустрічі Зеленського з Путіним.
 
Про це сказав Володимир Зеленський під час поїздки на Чорнобильську АЕС.
«Все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це чули, зустрітися на Донбасі, президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з Адміністрацією президента Путіна, і щоб вони знайшли розуміння і терміни, і місце або місто, де ми можемо зустрітися», - сказав Зеленський.
За його словами, головне - щоб ця зустріч і переговори відбулися, а місце - це вже деталі.

Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий в Москві зустрітися із Зеленським, але питання про припинення війни на сході України буде обговорювати тільки після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

У свою чергу Зеленський вважає неможливими і безглуздими переговори з представниками самопроголошених ЛНР і ДНР.