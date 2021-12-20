ООС: минула доба пройшла без втрат, російські найманці 10 разів порушили режим тиші

09:44 29 березень Київ, Україна

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 10 разів порушили режим припинення вогню, серед порушень - обстріл населеного пункту.

Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.



Так, за даними штабу, неподалік від населених пунктів Талаківка і Водяне, що на Приазов'ї, по українських захисниках противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне і Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.



У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, а також з мінометів 120-мм калібру був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов'ї.



"Бойових втрат серед українських захисників і цивільного населення немає", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, недалеко від Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



"Втрат серед захисників Збройних сил України немає", - повідомили в штабі.



"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.