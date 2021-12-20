Омбудсмен Людмила Денисова розповіла про переговори з РФ щодо обміну

09:32 22 липень Київ, Україна

Коронавірус став причиною уповільнення вирішення питання з Росією про обмін політв'язнями. Омбудсмен Верховної Ради, повідомляє, що вони не припиняються.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова запевняє, що переговори тривають постійно, але їх ускладнює пандемія COVID-19.



"Безумовно, переговори йдуть. Те, що переговори йдуть - так, я підтверджую. Те, що вони складні - так. Те, що вони йдуть на різних майданчиках, в тому числі і в Мінську ", - сказала вона.

За словами Денисової, переговори йдуть важко. "Безумовно, їх ускладнює те, що невідомо, коли пандемія COVID-19 закінчиться, а карантинні заходи будуть зняті, поїздки - відновлені і особисті зустрічі між учасниками переговорів - теж", - додала Денисова. За її словами, в Офісі Президента України проводяться наради, присвячені в т.ч. і зустрічам з рідними політв'язнів. "Півтора тижні тому така зустріч була", - зазначила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також відзначила різницю ефективності переговорів віч-на-віч і дистанційних.