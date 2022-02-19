Закінчення пандемії обійдеться світу в 50 млрд доларів

Пресслужба Міжнародного валютного фонду розробила план завершення періоду пандемії коронавірусу в світі. Згідно зі стратегією, буде витрачено понад 50 млрд доларів.

Згідно з оприлюдненим Фондом планом, не менше 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менше 60% населення до першої половини 2022 року мають бути забезпечені вакцинами від коронавірусу. Передбачається також страхування від ризиків погіршення ситуації і забезпечення повсюдного тестування на коронавірус.

При цьому 35 млрд доларів піде на грантове фінансування, ще 15 млрд доларів забезпечать національні уряди. Реалізація плану, прогнозує МВФ, призведе до вливання в економіку до 9 трлн доларів до 2025 року.

Нагадаємо, 21 травня G20 і інші країни розробили основні плани боротьби з пандемією. Особливу увагу приділили передачі патентів на ліки на добровільних засадах.