На Донбасі протягом доби, 20 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу населених пунктів Світлодарськ та Майорське. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.



Так, бойовики застосували стрілецьку зброю в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Світлодарська і Майорського.



Ворожі постріли не загрожували життю і здоров'ю, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню.



Крім того, сапери ДСНС провели розмінування в районах уздовж лінії розмежування більше як 15 гектарів території і передали на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.



Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 16 об'єктах.



Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі, а також до 10 листопада готується відкрити два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі населених пунктів Щастя і Золоте.