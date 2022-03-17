На Донбасі протягом доби, 20 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу населених пунктів Світлодарськ та Майорське. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.
Так, бойовики застосували стрілецьку зброю в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Світлодарська і Майорського.
Ворожі постріли не загрожували життю і здоров'ю, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню.
Крім того, сапери ДСНС провели розмінування в районах уздовж лінії розмежування більше як 15 гектарів території і передали на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 16 об'єктах.
Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі, а також до 10 листопада готується відкрити два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі населених пунктів Щастя і Золоте.
Окупанти стріляли поблизу населених пунктів Світлодарськ та Майорське
21:46 20 жовтня Київ, Україна
На Донбасі протягом доби, 20 жовтня, озброєні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу населених пунктів Світлодарськ та Майорське. Втрат серед українських військових немає.
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